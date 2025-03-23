Более полумиллиона мигрантов могут потерять легальный статус в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный юридический статус для более чем 530 тысяч мигрантов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на документ.

По данным журналистов, речь идет о мигрантах, прибывших в США по специальной программе, введенной при бывшем президенте Джо Байдене в 2023 году. Она позволяла иностранцам въезжать в страну при поддержке американского спонсора и работать в США в течение двух лет. По информации NBC, в 2024 году власти временно приостановили прием мигрантов по этой программе из-за опасений, что ее используют для мошеннических схем.

Телеканал сообщает, что администрация Трампа планирует лишить временного юридического статуса более 530 тысяч человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы по программам разрешения на въезд и временное пребывание, разработанным при Байдене.

По данным NBC, соответствующий документ, вероятно, будет опубликован 25 марта, после чего действие программ временного пребывания мигрантов в США прекратится 24 апреля. При этом отмечается, что иностранцы, воспользовавшиеся программой и получившие законный иммиграционный статус, не будут обязаны покидать страну.

Незадолго до этого телеканал ABC News сообщал, что США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на территорию военной базы в Гуантанамо. На базе они будут ожидать депортации на родину.

Ранее Маск раскрыл хитрый план Байдена по мигрантам.