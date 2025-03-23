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Более полумиллиона мигрантов могут потерять легальный статус в США

NBC: США могут лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
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Jimin Kim/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный юридический статус для более чем 530 тысяч мигрантов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на документ.

По данным журналистов, речь идет о мигрантах, прибывших в США по специальной программе, введенной при бывшем президенте Джо Байдене в 2023 году. Она позволяла иностранцам въезжать в страну при поддержке американского спонсора и работать в США в течение двух лет. По информации NBC, в 2024 году власти временно приостановили прием мигрантов по этой программе из-за опасений, что ее используют для мошеннических схем.

Телеканал сообщает, что администрация Трампа планирует лишить временного юридического статуса более 530 тысяч человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы по программам разрешения на въезд и временное пребывание, разработанным при Байдене.

По данным NBC, соответствующий документ, вероятно, будет опубликован 25 марта, после чего действие программ временного пребывания мигрантов в США прекратится 24 апреля. При этом отмечается, что иностранцы, воспользовавшиеся программой и получившие законный иммиграционный статус, не будут обязаны покидать страну.

Незадолго до этого телеканал ABC News сообщал, что США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на территорию военной базы в Гуантанамо. На базе они будут ожидать депортации на родину.

Ранее Маск раскрыл хитрый план Байдена по мигрантам.

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