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Названа опасная болезнь, которую может выявить обычный анализ крови

Врач Митраков: миелома маскируется под усталость и боли в спине
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Pexels

Анализ крови может оказаться важным шагом в диагностике миеломы. Гематолог Скандинавского Центра Здоровья Константин Митраков рассказал «Газете.Ru», что такое миелома, в чем ее опасность и как сдача анализов поможет избежать серьезных проблем.

«В первую очередь регулярная сдача крови поможет выявить заболевание на ранних стадиях. В случае с миеломой, как и многими другими заболеваниями, очень важно определить диагноз как можно раньше. Чаще всего врачей может насторожить наличие парапротеинов в крови (в частности, моноклональных иммуноглобулинов и свободных легких цепей), сниженный уровень альбумина, анемия или лейкопения», — объяснил он.

В среднем рекомендуется сдавать анализ крови стабильно 1 раз в 6 месяцев. В список должны входить биохимический анализ, электрофорез сыворотки крови. При выявлении специфических отклонений врачи назначают дополнительные исследования.

«Одна из главных опасностей при диагностике миеломы — отсутствие специфических симптомов. И такая «смазанная» картина может приводить к тому, что пациент списывает возникновение на другие диагнозы. Например, миелому часто можно перепутать с обычной усталостью и упадком сил. Все из-за того, что диагноз часто сопровождается упадком сил, слабостью и повышенной утомляемостью. Также миелома может маскироваться под артрит, остеохондроз или возрастные изменения в организме. Причиной тому является боль в костях, которая часто сопровождает миелому», — отметил эксперт.

Более того, специфические методы диагностики (как, например, электрофорез или биопсия) далеко не у всех пациентов стоят в плане чекапа. Это тоже приводит к тому, что миелома остается незамеченной на протяжении долгого времени.

Пациенты с миеломой часто годами лечат симптомы, не подозревая о заболевании, из-за неспецифичности признаков и отсутствия рутинных скрининговых тестов. Так, боли в спине лечат как остеохондроз или артроз, хотя истинная причина — остеолитические поражения позвоночника. Хроническую усталость объясняют стрессом или анемией, игнорируя гиперкальциемию или почечную дисфункцию. Миелома развивается медленно: до поражения органов может пройти 5–7 лет. А в поликлиниках редко назначают электрофорез белков или анализ на свободные легкие цепи, ключевые для диагностики миеломы.

«Само собой, не надо сразу списывать боли или анемию на миелому. Такие симптомы характерны для ряда заболеваний. Однако при возникновении тревожащих отклонений от нормы надо обратиться к врачу за консультацией. Среди них: боли в костях, усиливающиеся в покое (особенно ночью); анемия, которая не корректируется препаратами железа; ниперкальциемия (симптомы: жажда, тошнота, запоры). Повышение креатинина без явных причин», — рассказал врач.

Раннее выявление: позволяет достичь более высокой пятилетней выживаемости (до 80% на 1-й стадии). Современные методы: позволяют продлить среднюю выживаемость до 5 лет и более, с возможностью достижения длительной ремиссии, резюмировал он.

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