В британском городе произошла утечка химикатов

Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия. Об этом сообщил местный горсовет в соцсети X.

«Мы можем подтвердить, что агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что утечка химиката произошла с некого «объекта». Однако никаких уточнений на тему, о каком именно предприятии идет речь, не было.

До этого сообщалось, что утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии. По информации компании TEPCO, управляющей станцией, утечка была обнаружена после аномального снижения уровня воды в резервуаре для контроля воды в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива.

В конце июля в фитнес-клубе Crocus-фитнес на улице Черняховского в Москве произошла утечка ядовитых газов, причиной стали действия работников учреждения. Они залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, после чего началась химическая реакция с выделением ядовитых веществ.

Ранее в Ижевске произошла утечка серной кислоты.