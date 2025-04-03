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Восьмилетнего ребенка затянуло в трубу в Башкирии

В Башкирии прохожий спас мальчика, которого течением унесло в трубу
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии ребенок упал в воду, когда играл с братом у ручья, и оказался в трубе. Об этом в соцсетях рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Несчастный случай произошел на прошлой неделе с восьмилетним мальчиком. Он провалился в ручей, и течение затянуло его в трубу. Мальчику пытался помочь брат, но не смог. Услышав детские крики, на место происшествия прибежал прохожий, он вытащил пострадавшего из воды и сделал ему искусственное дыхание.

Ребенка доставили сначала в ближайшую больницу, а затем перевели в РДКБ. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести и остается под наблюдением медиков.

До этого в Индонезии крокодил утащил мальчика под воду во время прогулки на лодке. Ребенок высунул руку за борт и почувствовал, что его схватил хищник. В следующее мгновение рептилия утащила его под воду. Позже местный фермер нашел мальчика в воде, он плыл по течению лицом вниз.

Ранее пятилетняя девочка чудом выжила, провалившись в люк во время паводка в Бразилии.

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