Ребенка затянуло в канализационный люк во время проливных дождей в Бразилии

В Бразилии 5-летняя девочка чудом выжила, провалившись в люк во время паводка

В Бразилии ребенок провалился в канализационный люк во время игры на улице, видео инцидента публикует Metro.

Несчастный случай произошел в разгар проливных дождей в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии. 27 февраля пятилетняя девочка оказалась на затопленной улице вместе с родителями. Она попыталась удержаться на воде, но внезапно пропала из виду.

Это случилось на глазах у мужчины и женщины, которые находились рядом. Взрослые запаниковали и бросились искать ребенка. Позже местные жители нашли его в 30 метрах от дома. Девочка чудом уцелела и отделалась испугом.

«С моей дочерью все в порядке, это был просто испуг. Она окрепла и поправилась благодаря Богу, и я могу быть только благодарен», — сказал отец девочки.

Ранее в Бразилии почти 100 тысяч человек остались без света из-за дождей.