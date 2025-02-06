Подросток ушел из дома в Финляндии и незаконно пересек российскую границу

В России задержали финского подростка, который в одиночку пересек границу

Финский подросток пересек границу между Россией и Финляндией. По данным телерадиокомпании Yle, несовершеннолетний до сих пор находится на российской стороне.

Нарушение границы было зафиксировано 31 января пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии. Согласно их данным, юноша пересек границу в районе Кархусуо в Иматре. Он путешествовал один и вскоре был задержан российскими властями.

Теперь несовершеннолетнему, из-за возраста власти не раскрывают данные о нем, грозит штраф или даже тюремное заключение. Родные мальчика ничего не знают о его судьбе.

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены», – отметил лейтенант пограничной охраны Матти Рантанен.

Власти надеются, что Россия вернет подростка по запросу. Министерство иностранных дел Финляндии и полиция уже знают о деталях инцидента.

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