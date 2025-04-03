Число отравившихся шаурмой в Турции достигло 648 человек

В Турции уже 648 человек обратились за медицинской помощью после отравления шаурмой с курицей в провинции Коджаэли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство региона.

«В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается. <...> Арестованы двое подозреваемых в связи с инцидентом», — говорится в сообщении.

Лавку, в которой продавали шаурму, опечатали, а специалисты департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа. Выяснилось, что блюдо не соответствует установленным стандартам.

О массовом отравлении в Коджаэли сообщал турецкий телеканал NTV. Речь идет о заведении общественного питания в районе Керфез. Клиенты данного кафе начали массово жаловаться на боли в желудке и тошноту.

Изначально говорилось об отравлении 300 человек. Сообщалось, что двое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее в Турции приятели использовали машинное масло в качестве розжига углей и попали в больницу.