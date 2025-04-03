«Давай, бей»: петербурженку арестовали за нападение с ножом на мужчину с его разрешения

В Петербурге женщину арестовали за то, что она изрезала знакомого ножом

В Петербурге женщину отправили под арест после застолья. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Братьев Радченко. Как рассказал сожитель подозреваемой, в день происшествия они с возлюбленной и пострадавшим распивали алкогольные напитки.

«В целом они не алкоголики и водку пьют редко – два-три раза в неделю всего лишь», – привели слова мужчины в публикации.

Во время застолья женщина схватила нож, после чего собутыльники стали убеждать ее в том, что она неадекватно реагирует на ситуацию. В какой-то момент пострадавший сказал: «Ну давай, бей». После этого фигурантка разбирательств якобы ударила его ножом. Спасти пострадавшего не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, на данный момент она находится под арестом.

До этого в Перми мужчина напал на возлюбленную после ее насмешек. По словам знакомой, девушка часто шутила над возлюбленным после их расставания. Он якобы просил ее прекратить, но девушка не слушала. В результате он изрезал возлюбленную ножом.

Ранее в Татарстане женщина вспорола знакомой живот за «аморальное поведение».