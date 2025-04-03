В Индии арестовали американского туриста, который подарил кока-колу дикому племени

Индийские власти арестовали американца за попытку контакта с изолированным племенем на запретном острове. Об этом пишет Mirror.

Согласно данным полиции, 24-летний Михаил Поляков, гражданин США, прибыл в столицу Андаманских и Никобарских островов, Порт-Блэр, 26 марта. Через три дня он отправился на самодельной лодке к отдаленному Северному Сентинельскому острову, на котором проживает самое изолированное племя в мире. Оказавшись на месте, Поляков пытался привлечь внимание сентинельцев с помощью свистка и жестов, но ответа не получил. Затем он высадился на берег, записал видео и оставил свои «подарки» — банку кока-колы и кокосы.

После возвращения на материк Полякова заметили местные рыбаки и сообщили властям. Турист был немедленно задержан за проникновение на территорию закрытой племенной резервации и нарушение местных законов, полиция изъяла его лодку, мотор и камеру GoPro с видеозаписью высадки на остров. Судя по всему, Поляков изучал состояние моря, приливы и потенциальные места высадки, прежде чем попытаться достичь острова.

Инцидент вызвал резкую критику со стороны защитников прав коренных народов. Так, Кэролайн Пирс, директор организации Survival International, назвала действия Полякова безответственными и опасными как для него самого, так и для сентинельцев. Это племя, как уточняется, известно своей агрессивной реакцией на чужаков, а посещение их территории строго запрещено индийским законодательством. Запрет был введен для защиты сентинельцев от внешних болезней, к которым у них нет иммунитета.

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