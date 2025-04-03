В Пермском крае мать получала пособия за ребенка, с которым расправилась своими руками

В Прикамье мать получала пособия за ребенка, от которого избавилась

Жительница Кудымкара избавилась от своего восьмимесячного ребенка и еще почти год получала положенные ему пособия, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В марте 2023 года женщину признали виновной в умышленной расправе над собственным ребенком. Ей было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Позднее выяснилось, что в течение 10 месяцев со дня задержания женщина продолжала получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, назначенное ей с момента рождения сына.

Суд установил, что она не известила Фонд пенсионного и соцстрахования, а также своего работодателя о том, что произошло, и впоследствии получила около 87 тыс. Осужденная объяснила, что у нее было такой возможности, но ее доводы сочли необоснованными.

В итоге женщину обязали вернуть в бюджет ОСФР по Пермскому краю излишне выплаченную ей сумму пособия.

Ранее россиянка получила больше миллиона рублей выплат на несуществующего ребенка.