Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае мать получала пособия за ребенка, с которым расправилась своими руками

В Прикамье мать получала пособия за ребенка, от которого избавилась
close
Depositphotos

Жительница Кудымкара избавилась от своего восьмимесячного ребенка и еще почти год получала положенные ему пособия, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В марте 2023 года женщину признали виновной в умышленной расправе над собственным ребенком. Ей было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Позднее выяснилось, что в течение 10 месяцев со дня задержания женщина продолжала получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, назначенное ей с момента рождения сына.

Суд установил, что она не известила Фонд пенсионного и соцстрахования, а также своего работодателя о том, что произошло, и впоследствии получила около 87 тыс. Осужденная объяснила, что у нее было такой возможности, но ее доводы сочли необоснованными.

В итоге женщину обязали вернуть в бюджет ОСФР по Пермскому краю излишне выплаченную ей сумму пособия.

Ранее россиянка получила больше миллиона рублей выплат на несуществующего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами