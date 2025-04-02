Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свердловчанка из ревности разослала знакомым данные о заболевании любовницы мужа

В Свердловской области женщину обвиняют в разглашении врачебной тайны
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Свердловской области стала фигуранткой уголовного дела, сфотографировав информацию о диагнозе знакомой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фигурантка работала в одной из больниц региона уборщицей. По версии следствия, женщина зашла в кабинет врача и сфотографировала на телефон монитор компьютера, где были данные о состоянии здоровья одной из пациенток. К ней уборщица испытывала личную неприязнь. При этом доступа к этой информации она не имела.

Данные работница больницы отправила знакомым в мессенджере.

В отношении женщины возбудили дело по статье о незаконном использовании персональных данных. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным местных СМИ, причиной такого поступка стала ревность. Пациентка якобы была любовницей ее мужа, женщине диагностировали инфекционное заболевание. Фото работница больницы отправила знакомым, чтобы отомстить.

Ранее в Ульяновской области мужчину задержали за поджог знакомого из ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами