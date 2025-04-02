Свердловчанка из ревности разослала знакомым данные о заболевании любовницы мужа

Жительница Свердловской области стала фигуранткой уголовного дела, сфотографировав информацию о диагнозе знакомой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фигурантка работала в одной из больниц региона уборщицей. По версии следствия, женщина зашла в кабинет врача и сфотографировала на телефон монитор компьютера, где были данные о состоянии здоровья одной из пациенток. К ней уборщица испытывала личную неприязнь. При этом доступа к этой информации она не имела.

Данные работница больницы отправила знакомым в мессенджере.

В отношении женщины возбудили дело по статье о незаконном использовании персональных данных. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным местных СМИ, причиной такого поступка стала ревность. Пациентка якобы была любовницей ее мужа, женщине диагностировали инфекционное заболевание. Фото работница больницы отправила знакомым, чтобы отомстить.

Ранее в Ульяновской области мужчину задержали за поджог знакомого из ревности.