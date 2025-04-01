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Пьяный ульяновец поджег знакомого из-за ревности к сожительнице

В Ульяновской области мужчину задержали за поджог знакомого из ревности
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Shutterstock/FOTODOM

Житель Ульяновской области стал фигурантом уголовного дела после распития алкогольных напитков в компании знакомых. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Мулловке. По версии правоохранительных органов, вечером фигурант выпивал вместе со своим знакомым и сожительницей. Утром мужчина понял, что его возлюбленной нет, и, думая, что она ушла домой, последовал за ней.

Дома женщины не оказалось, несмотря на это, фигурант продолжил распивать алкоголь. Спустя некоторое время он наполнил одну из бутылок бензином и пришел к своему знакомому.

«Обнаружив там свою сожительницу, подозреваемый приревновал женщину к хозяину дома, облил потерпевшего горючей смесью, поджег и скрылся с места преступления», – сообщается в публикации.

Пострадавший попал в больницу с ожогами живота и других частей корпуса.

После инцидента подозреваемого задержали, на данный момент он находится под стражей.

Ранее в Удмуртии мужчина из ревности покалечил сожительницу.

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