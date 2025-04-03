Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На румынскую компанию подали в суд из-за мыла с лицом Чаушеску

В Румынии подали в суд на компанию Apollo Cheia из-за мыла с Чаушеску
close
AP

Румынский институт по расследованию преступлений коммунизма и памяти румынского изгнания (IICCMER) подал иск к фирме Apollo Cheia из-за производимого ей мыла с лицом бывшего лидера Румынии Николае Чаушеску. Об этом представители института рассказали на странице учреждения в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Указанное мыло продается под названием «Дань уважения Чаушеску». К нему прилагается текст с описанием моментов из жизни «последнего диктатора Европы» и его достижений.

«Мы должны помнить наше прошлое и не позволять прославлять персонажей, которые вошли в историю Румынии варварством и преследованиями», — заявил глава IICCMER Флорин-Даниел Шандру.

В компании с ним не согласились, отметив, что период правления Чаушеску является частью румынской истории и его нельзя стереть. Представители фирмы добавили, что уже много лет выпускают изделия с Чаушеску и другими историческими личностями, а «Дань уважения» — это просто название рубрики на сайте с соответствующими товарами.

Чаушеску занимал посты генсека Коммунистической партии Румынии и президента. В ходе восстания 1989 года его режим был свергнут, а сам он вместе с женой Еленой подвергнут высшей мере наказания. «Газета.Ru» в декабре вспоминала этапы боевого пути одного из самых неоднозначных политиков XX века.

Ранее сообщалось, что зять Чаушеску потребовал пересмотра приговора румынскому лидеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами