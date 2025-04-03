На румынскую компанию подали в суд из-за мыла с лицом Чаушеску

В Румынии подали в суд на компанию Apollo Cheia из-за мыла с Чаушеску

Румынский институт по расследованию преступлений коммунизма и памяти румынского изгнания (IICCMER) подал иск к фирме Apollo Cheia из-за производимого ей мыла с лицом бывшего лидера Румынии Николае Чаушеску. Об этом представители института рассказали на странице учреждения в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Указанное мыло продается под названием «Дань уважения Чаушеску». К нему прилагается текст с описанием моментов из жизни «последнего диктатора Европы» и его достижений.

«Мы должны помнить наше прошлое и не позволять прославлять персонажей, которые вошли в историю Румынии варварством и преследованиями», — заявил глава IICCMER Флорин-Даниел Шандру.

В компании с ним не согласились, отметив, что период правления Чаушеску является частью румынской истории и его нельзя стереть. Представители фирмы добавили, что уже много лет выпускают изделия с Чаушеску и другими историческими личностями, а «Дань уважения» — это просто название рубрики на сайте с соответствующими товарами.

Чаушеску занимал посты генсека Коммунистической партии Румынии и президента. В ходе восстания 1989 года его режим был свергнут, а сам он вместе с женой Еленой подвергнут высшей мере наказания. «Газета.Ru» в декабре вспоминала этапы боевого пути одного из самых неоднозначных политиков XX века.

Ранее сообщалось, что зять Чаушеску потребовал пересмотра приговора румынскому лидеру.