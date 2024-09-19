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В Румынии хотят пересмотра приговора о расстреле Чаушеску

Зять Чаушеску потребовал пересмотра приговора о расстреле румынского лидера

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Global Look Press

Зять бывшего румынского лидера, генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску Мирча Опрян обратился в суд, требуя от властей Румынии пересмотра приговора о его расстреле. Об этом сообщает румынский телеканал Antena 3.

«И зять, и племянник… утверждают, что Чрезвычайный военный трибунал был создан незаконно, поэтому приговор следует отменить и суд повторить», — говорится в сообщении телеканала.

Опрян подчеркивает, что бывшего лидера Румынии расстреляли вместе с его супругой в 1989 году незаконно, поскольку соответствующий вердикт был принят без права на апелляцию, в решении о расстреле Чаушеску нет уголовного дела с доказательствами, а сам арест бывшего лидера страны был произведен без необходимого на то ордера.

Николае Чаушеску — последний руководитель Румынии в период коммунистического режима в этой стране, был казнен после короткого трибунала восставшими солдатами в 1989 году.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может повторить судьбу Чаушеску.

Ранее сообщалось, что найденная в Болгарии неизвестная картина Поллока принадлежала Чаушеску.

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