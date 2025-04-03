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В Самарской области мужчина спас из огня собак и вызвал гнев местных жителей

Житель Самарской области стал получать угрозы, когда спас собак на пожаре
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Shutterstock/Kosobu

Житель Самарской области, рискуя собственной жизнью, спас бездомных собак из горящих вольеров. Теперь ему угрожают расправой. О подробностях истории сообщает kp.ru.

ЧП произошло 25 марта в поселке Рощинский. По словам очевидцев, огонь возник неподалеку от вольеров, где жили бездомные собаки, и быстро перекинулся на их убежище. На помощь животным прибежал Сергей Исаченко, именно он когда-то приютил псов, оказавшихся на улице, и содержал их.

«Это мои собаки, которых я подбирал на протяжении 20 лет. Эти животные были либо ранены, либо отравлены. Вот я их и спасал, лечил, учил и забирал себе на содержание. Жили они все в моей автомастерской, были привязаны к будкам», — отметил мужчина.

Собаки отделались испугом, а вот Сергей получил ожоги лица и рук. Он уверен, что всему виной — неизвестные поджигатели из числа местных жителей. Те жаловались на собак и даже обращались в администрацию с требованием переселить животных.

«В нашем обществе много людей, которые выступают против бездомных животных. Они сейчас пишут и звонят мне, угрожают расправой, поэтому я уверен, что это был поджог, но вряд ли это получится доказать, ведь камер видеонаблюдения на месте, где все произошло, не установлены», — посетовал Сергей.

Несмотря на негативное отношение к собакам жителей Рощинского, в соцсетях у Сергея образовалась группа поддержки — мужчину благодарят за спасение животных и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее сибиряк приютил у себя в квартире 30 собак, которых выпускает гулять в подъезд.

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