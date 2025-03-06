Сотрудник аэропорта Толмачево при разгрузке рейса украл два iPhone на подарок к 8 Марта

Грузчик украл в новосибирском аэропорту два iPhone в подарок жене и дочери

Сотрудник аэропорта Толмачево выкрал новые iPhone из груза, прибывшего рейсом из Москвы. Об этом сообщает «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, 5 марта в Новосибирск прибыл рейс «Победы» из московского аэропорта Внуково, и груз, прибывший этим самолетом, передали в курьерскую службу DPD. Тем же вечером выяснилось, что в поставке не хватает двух смартфонов от Apple на общую сумму почти в 150 тыс. рублей.

Виновника пропажи быстро установили, им оказался 40-летний приемосдатчик груза и багажа в местном аэропорту Александр В. Он пояснил, что лишь хотел порадовать 8 марта жену и дочь. Похищенные iPhone у него изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пулково задержали женщину, которая перед отдыхом украла парфюм за 44 тыс. рублей из магазина беспошлинной торговли.