В России за год от преступлений погибло более тысячи детей

Бастрыкин: в РФ в 2024 году более тысячи детей погибли из-за преступлений

За 2024 год более тысячи детей погибли в результате преступлений, случившихся в России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В 2024 году в результате преступлений погибли 1 082 несовершеннолетних, это на 10% больше, чем в 2023 году. <...> Признаны потерпевшими от преступных посягательств почти 17 тысяч несовершеннолетних», — сообщил председатель СК.

По его словам, среди потерпевших 266 не исполнилось даже года, возраст еще 831 ребенка составлял от года до 5 лет, еще 2,6 тысячи детей имели возраст от 6 до 10 лет, более 6 тысяч — от 11 до 14 лет. Среди подростков зафиксировали 7 тысяч потерпевших.

Бастрыкин также отметил, что преступления в отношении лиц младше 18 лет стали более жестокими.

В марте директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России нужно отменить рейтинг школ, потому что он способствует сокрытию насилия и других преступлений против детей, которые происходят в образовательных учреждениях.

Ранее в Госдуме предложили «выслать всех» детей мигрантов.