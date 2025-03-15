Мизулина призвала отменить рейтинг школ из-за сокрытия случаев насилия

В России нужно отменить рейтинг школ, потому что он способствует сокрытию насилия и других преступлений, которые происходят в образовательных учреждениях. Об этом на встрече с молодежью в Твери сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

«Отменить рейтинг школ, который заставляет школы скрывать инциденты, преступления, насилие, которое в школах происходит», — заявила она.

Глава «Лиги безопасного интернета» считает насилие одной из самых важных и серьезных проблем. Она также обращает внимание на другие важные вопросы, среди которых — система государственной итоговой аттестации в школах.

Мизулина предлагает отменить ОГЭ и внести изменения в ЕГЭ. По ее мнению, главным преимуществом Единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов является возможность для любого ребенка поступить в любой вуз страны, что должно стать приоритетом в развитии системы образования.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ могут отменить в том случае, если этот вид экзамена для выпускников школ перестанет совершенствоваться. По его словам, около 716 тысяч школьников планируют сдать единый государственный экзамен в этом году. Основной период сдачи экзамена начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре планируют разрешить родителям присутствовать на досмотре школьников перед ЕГЭ.