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Жительница Москвы лишилась двух квартир и более 40 млн рублей из-за мошенников

В Москве женщина продала две квартиры стоимостью 37 млн рублей из-за аферистов
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Москвы лишилась недвижимости после звонка мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

С аферистами женщина общалась с начала февраля. С москвичкой связался неизвестный, представился экс-коллегой и рассказал об обысках на работе. После этого «сотрудник ФСБ» сообщил о том, что пострадавшая якобы переводила деньги ВСУ и теперь может стать фигуранткой дела.

Затем «работники» других ведомств рассказали о кредите, который якобы пытались оформить на россиянку аферисты.

«Чтобы им помешать и обезопасить свое имущество, аферисты предложили пострадавшей продать свои квартиры. Женщина послушалась», – сообщил источник.

Деньги от сделки москвичка отдала курьеру вместе с кулоном с бриллиантом, часами и старинными иконами. Позже она оформила кредитную карту, деньги перевела злоумышленникам.

Всего пострадавшая отдала мошенникам более 40 миллионов рублей, 37 из которых она получила после продажи квартир, стоимость икон и украшений составляла более 3,5 миллиона рублей.

Ранее начальница украла в отделении почты 1,6 млн рублей, чтобы отдать их экстрасенсу.

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