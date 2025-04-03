В Петербурге блокадник отдал курьеру мошенников 16,5 млн рублей на остановке

Мошенники под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга оставили петербургского пенсионера без накоплений, блокадник отдал деньги курьеру. Об этом сообщает 78.ru.

В правоохранительные органы обратился 85-летний пенсионер, мужчина сообщил, что «спасал» свои сбережения и остался без денег. Выяснилось, что с блокадником связались неизвестные.

Аферисты представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и убедили пожилого мужчину внести свои сбережения на якобы безопасный счет. Потерпевший по указанию преступников передал курьеру 16,5 млн рублей на остановке в Сестрорецке. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что россиянин испугался вымышленных мошенников и отдал 15 млн рублей настоящим. Аферисты убедили россиянина, что мошенники якобы перевели с его счетов на помощь ВСУ почти 1 млн рублей и теперь ему грозит уголовное дело. Мужчина поверил злоумышленникам и в тот же вечер передал курьеру мошенников сумку с деньгами. После этого он сдал в ломбард имевшиеся у него ювелирные украшения и продал свой автомобиль Mercedes, а все вырученные средства отправил преступникам.

Ранее жительница Москвы лишилась двух квартир и более 40 млн рублей из-за мошенников.