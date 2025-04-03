Заксобрание Петербурга планирует разобраться в причинах поджога десяти самокатов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует разобраться в причинах поджога десяти электросамокатов на проспекте Ударников. Об этом заявил депутат Алексей Цивилев («Единая Россия») в своем Telegram-канале.

«Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры тоже планирует пригласить [задержанного полицейскими] мужчину для дачи пояснений. Цель — не оправдать поступок, а понять корни конфликта, чтобы предотвратить подобное в будущем», — отметил Цивилев.

Депутат отметил, что его интересует, почему агрессия злоумышленника была направлена именно на электросамокаты, была ли это личная неприязнь или же протест против сервисов кикшеринга.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 2 апреля в 18:00 у дома №46 по Ириновскому проспекту опергруппа уголовного розыска задержала ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя по подозрению в поджоге электросамокатов. По предварительным данным, он объяснил свой поступок недовольством большим количеством электросамокатов на улицах и своим алкогольным опьянением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый задержан.

Ранее самокатчика, который ехал по трассе на скорости 100 км/ч, сняли на видео в Москве.