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В ХМАО авиадиспетчер «прогуливал» работу и получил срок пять лет

В ХМАО осудили авиадиспетчера, не появлявшегося на рабочем месте
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Shutterstock

В ХМАО суд вынес приговор бывшему авиадиспетчеру, который не появлялся на работе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По данным издания, мужчина постоянно отсутствовал на рабочем месте, но говорил подчиненным, чтобы они отмечали его появление на работе в табеле учета. Таким образом, фигурант получал зарплату, но фактически не находился на рабочем месте.

«Организации был причинен ущерб в 1,6 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным, так как он злоупотреблял должностными полномочиями. Авиадиспетчера приговорили к пяти годам лишения свободы.

До этого в Уфе бывшего бухгалтера обвинили в мошенничестве на 44 миллиона рублей. Женщина трудоустроила своего знакомого в организацию, в которой работала, и внесла в документы данные его счета.

Мужчина не выполнял свои обязанности в компании, но получал зарплату и отдавал деньги экс-бухгалтеру. Когда схема вскрылась, в отношении женщины возбудили уголовное дело, ее осудили на четыре года.

Ранее в Удмуртии кладовщик украл со склада товар на 15 млн рублей и продал его.

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