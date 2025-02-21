В Удмуртии кладовщик украл со склада товар на 15 млн рублей и продал его

В Удмуртии кладовщика оптово-розничной компании подозревают в продаже товаров со склада на миллионы рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По предварительной информации, в период с декабря 2020-го по апрель 2024 года 37-летний работник продавал постоянному клиенту компании хозяйственные товары со склада в Ижевске. При этом «партнер» расплачивался только наличными.
«Похищенное имущество недобросовестный кладовщик списывал через электронную базу данных как утерянное, а его отгрузку покупателю осуществлял в нерабочее время», – сообщается в публикации.
Всего мужчина причинил своей компании ущерб в размере 15 миллионов рублей.
В отношении работника возбудили уголовное дело. На данный момент проводится расследование.
До этого в Уфе бухгалтера осудили за трудоустройство знакомого в компанию, где она работала сама. По версии следствия, фактически мужчина не работал, только получал зарплату, которую делил с сотрудницей. Так она украла у компании более 44 млн рублей.
Ранее полиция задержала лжеюристов, укравших у пенсионеров более 20 млн рублей.