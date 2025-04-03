В МГУ запустили новый курс по вестернологии

На факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова запустили курс «Введение в вестернологию. Политический аспект» философа, профессора, доктора социологических и политических наук Александра Дугина. Об этом сообщается на сайте факультета.

«31 марта на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках курса «Введение в вестернологию. Политический аспект» состоялась первая лекция профессора, доктора социологических и политических наук Александра Гельевича Дугина», — говорится в сообщении.

Первая лекция была посвящена понятию «вестернология» и вестернологическому подходу к политическим наукам. В ходе лекции Дугин пояснил, что вестернология — это помещение западной традиции в исторический контекст, наряду с другими цивилизациями.

По мнению профессора, нельзя оголтело отказываться от всего, что может показаться «западным». Если брать Россию и Запад в корнях, то это одна цивилизация, если в их современном состоянии, то это две разные цивилизации. Точка этой развилки, по мнению Дугина, — церковный раскол 1054 года. По мнению политолога, это «прекрасная точка отсчета процессов» взаимного отдаления России и Запада.

До этого Дугин заявил, что переговоры между РФ и США нужно оценивать как «технический раунд». Он отметил, что все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух государств.

Ранее Дугин рассказал, как Путин «спас жизнь» Трампу.