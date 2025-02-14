Мужчина получил годовой абонемент на шаурму, сделав любимой предложение в кебабной

Житель Польши позвал любимую замуж в кебабной и получил годовой абонемент на еду. Видео с предложением руки и сердца появилось в TikTok ресторана.

В честь Дня святого Валентина варшавская сеть общепита Kura Warzyw («Овощная курица». — прим. ред.) организовала необычную акцию и объявила, что любимая пара, готовая обручиться в ресторане, получит годовой ваучер на бесплатные кебабы. Чтобы получить приз — еженедельное блюдо на двоих, нужно было запечатлеть помоловку на фото или видео и поделиться им в соцсетях.

Щедрое предложение должно было действовать с 12 февраля по 8 марта 2025 года, однако акция закончилась менее чем через сутки после ее объявления. Сразу после открытия филиала в варшавском районе Мокотув. Адриан, частый посетитель этой кебабной, опустился на колено перед Марией, протянув ей кольцо, и девушка с готовностью приняла его предложение.

Ранее житель Калифорнии нашел на пепелище своего дома кольцо и позвал подругу замуж.