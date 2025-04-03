Американца с колой задержали за попытку проникнуть на закрытый остров с аборигенами

Индийские власти задержали 24-летнего гражданина США Михаила Полякова, проникшего на остров Норт-Сентинел в составе Андаманских островов. Об этом случае пишет газета The Times of India.

«Гражданин США был задержан за незаконное посещение запрещенных зон на Андаманских и Никобарских островах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, Поляков трижды за последние полгода пытался вступить с аборигенами в контакт, однако безуспешно. Сам он заявлял, что оставлял им только подношения, но их не видел.

Как уточняет Economic Times, утром 29 марта Поляков приплыл на остров на лодке с подношениями в виде кокосов и банок диетической колы. Он ненадолго высадился на северо-восточном берегу, сделал видеосъемку, оставил подношения и собрал образцы песка. Отмечается, что мужчина не контактировал ни с одним местным жителем.

Норт-Сентинел является родиной и местом проживания сентинельцев — аборигенов, отвергающих любые контакты с людьми вне своей цивилизации; их количество в настоящее время оценивается приблизительно между 15 и 40 человек. Де-факто остров является одним из автономных регионов Индии.

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