Жители острова Пасхи открыли Америку задолго до Колумба, выяснили ученые

Международная группа ученых из Дании, Швейцарии и других стран провела генетическое исследование жителей острова Рапа-Нуи, более известного как остров Пасхи. Они пришли к выводу, что народ рапануи путешествовал в Америку и контактировал с ее коренным населением задолго до открытия континента европейцами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Остров Пасхи находится в Тихом океане. Он расположен в 1900 километрах восточнее от ближайшего обитаемого острова Полинезии и в 3700 километрах от берегов Южной Америки. Сегодня эта территория принадлежит Чили.

Команда использовала ДНК 15 представителей народа рапануи, чьи останки хранятся в Музее человека в Париже. Анализ показал, что около 10% генофонда жителей острова имеют коренное американское происхождение.

«Мы изучили, как коренная американская ДНК была распределена в полинезийском генетическом фоне рапануи. Такое распределение согласуется с контактом, произошедшим между XIII и XV веками», — отметил один из авторов научной работы, специалист по геогенетике из Копенгагенского университета Виктор Морено-Майар.

Это значит, что полинезийцы с острова Пасхи бывали в Америке как минимум за 100 лет до экспедиции Христофора Колумба, ступившего на американский континент в 1492 году.

Ученые также опровергли давнюю теорию коллапса населения острова Пасхи, согласно которой народ рапануи израсходовал все доступные природные ресурсы, что привело к голоду, войнам и даже каннибализму и катастрофически подорвало популяцию аборигенов.

Исследователи изучили геномы древних рапануйцев, ожидая найти генетический след коллапса популяции, например, внезапное падение генетического разнообразия. Но, что удивительно, данные не содержали никаких доказательств коллапса популяции в 1600-х годах.

Ранее на острове Пасхи нашли ранее неизвестную каменную статую моаи.