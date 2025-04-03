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В Новой Зеландии ребенка ошибочно поместили в психиатрическую клинику

Mirror: 11-летнюю девочку по ошибке доставили в психиатрическую больницу в Новой Зеландии
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Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии разгорается скандал, связанный с ошибками правоохранительных и медицинских служб, пишет Mirror. В городе Гамильтоне 11-летняя девочка с аутизмом была ошибочно принята полицией за 20-летнюю пропавшую пациентку психиатрической клиники.

Инцидент произошел рано утром, когда полиция получила вызов о женщине, пытавшейся забраться на перила моста Фэрфилд. Прибывшие на место офицеры обнаружили неговорящую девочку и, несмотря на отсутствие документов и очевидные возрастные различия, доставили ее в отделение интенсивной психиатрической помощи. Примечательно, что одна из медсестер сразу выразила сомнения, отметив, что пациентка «похожа на ребенка».

В больнице ситуация приняла еще более тревожный оборот. Когда девочка отказалась принимать лекарства, медицинский персонал применил физическое сдерживание и ввело ей антипсихотические препараты, которые крайне редко используются в детской практике. Согласно официальному отчету, медики действовали в убеждении, что имеют дело со взрослым пациентом. Ребенок провел в медицинском учреждении более 12 часов, прежде чем ошибка была обнаружена и родителям позволили забрать дочь, находившуюся под воздействием сильнодействующих препаратов.

Этот случай вызвал бурную реакцию в новозеландском обществе. Премьер-министр Кристофер Люксон назвал произошедшее «невероятно тревожным» и инициировал официальное расследование. Министерство здравоохранения принесло официальные извинения семье пострадавшей девочки, признав «травматичность» сложившейся ситуации. В настоящее время проводится тщательная проверка всех медицинских процедур, которым подвергся ребенок.

Полиция продолжает настаивать, что действовала из лучших побуждений, руководствуясь соображениями безопасности. Однако министр психического здоровья Мэтт Дуси прямо охарактеризовал инцидент как «неприемлемый», потребовав полного и прозрачного расследования.

Ранее признанная самым уродливым животным в мире рыба стала рыбой года в Новой Зеландии.

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