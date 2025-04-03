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Россиянин избил пенсионерку граблями и угрожал ей расправой

В Калининградской области мужчина избил пенсионерку граблями и угрожал ей
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области 61-летняя жительница Гусева обратилась в правоохранительные органы с просьбой защитить ее от агрессивного соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, у женщины произошел конфликт с 42-летним соседом. Через некоторое время после него, мужчина вышел на улицу, когда пенсионерка наводила порядок в палисаднике. Он отобрал у нее грабли, которыми она работала, и накинулся на нее с садовым инвентарем. Агрессор нанес женщине несколько ударов граблями, угрожая расправой.

В отношении него возбудили уголовное дело. Пенсионерку направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для оценки вреда, причиненного ее здоровью.

До этого в Пензе 16-летний подросток избил пенсионерку, пока она ждала лифт. Юноша ударил пожилую женщину по лицу, мотивы его поступка выясняют правоохранители.

Ранее в Красноярском крае пьяный сосед избил пенсионерку ради 20 тысяч рублей.

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