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Пьяный сосед избил пенсионерку ради 20 тысяч рублей

Житель Красноярского края может получить 10 лет колонии за нападение на соседку
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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Курагинском районе местный житель подозревается в разбойном нападении на пожилую соседку, мужчина жестоко избил пенсионерку и украл у нее 20 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

40-летний обвиняемый отмечал 23 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в гости к 83-летней соседке и стал требовать у нее деньги. Получив отказ, мужчина набросился на пенсионерку и избил ее.

Украв из ее дома продукты и 20 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Нападавшего удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее пьяный мужчина после корпоратива ворвался к пенсионерке домой и выбил ей зуб.

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