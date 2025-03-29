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В Пензе подросток избил пенсионерку пока она ждала лифт

В Пензе подросток избил пенсионерку в подъезде, пока она ждала лифт
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Октябрьском районе Пензы несовершеннолетний ударил пожилую женщину в подъезде дома, 71-летняя пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одной из пензенских многоэтажек, по словам пострадавшей, она поднялась на верхний этаж дома, чтобы закрыть окно. 71-летняя женщина ждала лифт, когда к ней подошел подросток и ударил ее кулаком по лицу.

Услышав крики, на лестничную площадку выбежали соседи, пострадавшая госпитализирована. Личность нападавшего быстро установили, им оказался 16-летний подросток, который приходил в гости к приятелю. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до трех лет колонии.

До этого сообщалось, что в Петербурге охранник торгового центра напал на подростка и запер его в кладовке. По словам очевидцев, группа детей гуляла в торговом центре, никому не мешая. Одного из мальчиков выгнали из продуктового магазина, после чего начался конфликт с охранником. Мужчина грубо схватил несовершеннолетнего, затолкал его в подсобное помещение и запер дверь. Обратилась ли семья пострадавшего мальчика в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Хабаровске подростки издевались над пожилой женщиной.

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