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Дети избили девочку возле школы в Екатеринбурге

На видео попало, как девочку избивают за школой в Екатеринбурге

Девочка-подросток избила сверстницу возле школы в Екатеринбурге. Видео избиения, которое агрессорша сначала опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а затем удалила, быстро разошлось по новостным Telegram-каналам.

По предварительным данным, инцидент произошел 20 марта за школой №147 в микрорайоне Новая Сортировка, где, предположительно, учится девочка. Судя по записи, подростки окружили жертву и наблюдали за тем, как нападавшая наносит ей удары.

Потерпевшая все же смогла вырваться, а ее обидчица после случившегося решила похвастаться дракой в соцсетях, добавив на видео пафосную музыку.

В УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что заявлений в полицию в связи с произошедшим не поступало. Тем не менее правоохранители уже начали проверку по факту публикации ролика и сейчас устанавливают личности подростков.

Ранее школьники из Иркутской области заставили раздеться умственно отсталого юношу и избили его.

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