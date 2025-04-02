Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьники массово избили мальчика после слуха о размере полового органа

В Петербурге школьника избили из-за конфликта
close
Pexels

В Петербурге произошла массовая драка с участием семи школьников. Об этом сообщает 78.ru.

Инциденту, по данным издания, предшествовала травля со стороны нескольких участников. В феврале кто-то распустил слух о размере полового органа 13-летнего мальчика по имени Максим. После этого многие стали насмехаться над ребенком.

Спустя некоторое время школьник завел обидчиков в туалет, чтобы развеять слухи, но ситуация вышла из-под контроля.

«Один из школьников снял происходящее на телефон и распространил видео по школе. Конфликт обострился», – сообщается в публикации.

В конце марта обидчики напали на мальчика вместе с двумя юношами постарше. Пострадавшего избивали шесть человек. На кадрах с места инцидента заметно, как школьники наносят ребенку удары ногами, пока тот лежит на земле.

В результате пострадавший получил перелом носовой перегородки и ушибы.

Ранее петербуржцы устроили «поединок» в автобусе и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами