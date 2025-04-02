В Петербурге школьники массово избили мальчика после слуха о размере полового органа

В Петербурге произошла массовая драка с участием семи школьников. Об этом сообщает 78.ru.

Инциденту, по данным издания, предшествовала травля со стороны нескольких участников. В феврале кто-то распустил слух о размере полового органа 13-летнего мальчика по имени Максим. После этого многие стали насмехаться над ребенком.

Спустя некоторое время школьник завел обидчиков в туалет, чтобы развеять слухи, но ситуация вышла из-под контроля.

«Один из школьников снял происходящее на телефон и распространил видео по школе. Конфликт обострился», – сообщается в публикации.

В конце марта обидчики напали на мальчика вместе с двумя юношами постарше. Пострадавшего избивали шесть человек. На кадрах с места инцидента заметно, как школьники наносят ребенку удары ногами, пока тот лежит на земле.

В результате пострадавший получил перелом носовой перегородки и ушибы.

Ранее петербуржцы устроили «поединок» в автобусе и попали на видео.