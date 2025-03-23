Прохожий спас провалившего под лед школьника в Ленинградской области

Двое школьников провалились под лед на реке Тосна в городе Никольское Ленинградской области. Одного их них успел спасти прохожий, второй утонул, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 23 марта. Двое детей в возрасте 12-13 лет провалились под лед. Проходящий мимо мужчина успел вытащить из полыньи одного несовершеннолетнего. Тело второго школьника сейчас ищут водолазы-спасатели.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая осматривает водоем, опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает личность утопленника.

По данным МЧС по Ленинградской области, за сутки в Ленинградской области утонули два человека — ребенок в реке Тосна и рыбак в реке Луга, в районе деревни Большой Луцк. Сообщается, что поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург обнаружил в водоеме тело мужчины и передал его полицейским.

До этого в Башкирии спасли мальчика, который едва не провалился под тонкий лед. Ребенок вышел на озеро из любопытства, но сам вернуться не смог. Приехавшие на место спасатели с помощью спасательного жилета и круга помогли мальчику выйти на берег, после этого его передали медикам.

Ранее в Москве двоих детей без признаков жизни обнаружили в пруду.