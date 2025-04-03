В Петербурге задержан мужчина, изнасиловавший подростка в туалете вокзала

В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над юношей в туалете

Сотрудники МВД поймали 40-летнего подозреваемого в надругательстве над подростком на вокзале в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, им оказался 40-летний мужчина. На данный момент он находится в изоляторе. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности несколько раз, статьи не уточняются.

По информации издания, от действий мужчины на станции Лигово накануне пострадал 16-летний молодой человек. Юноша-инвалид учится в местном колледже, его воспитывает 63-летняя бабушка. Под каким предлогом его заманили в туалет, не сообщается.

Об инциденте стало известно накануне. Как рассказал источник местного издания, неизвестный подошел к 16-летнему молодому человеку на вокзале. Они разговаривали, но в какой-то момент мужчина схватил юношу за руку и потащил в туалет, там он изнасиловал подростка.

Ранее одержимая школьником учительница отправила ему 25 000 сообщений и изнасиловала.