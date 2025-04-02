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В Петербурге неизвестный надругался над школьником в туалете на вокзале

78.ru: в Петербурге мужчина изнасиловал подростка на вокзале станции Лигово
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redart14/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ищут неизвестного, который надругался над юношей в туалете вокзала. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на станции Лигово. По словам собеседника, мужчина подошел к 16-летнему подростку на вокзале и разговорился с ним. Однако спустя некоторое время неизвестный схватил молодого человека за руку и потащил в туалет, где надругался.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут преступника.

До этого в Москве суд вынес приговор мужчине, которого подозревали в действиях сексуального характера в отношении школьницы. Фигурант обманул 16-летнюю девушку и заманил в подъезд дома. Там он напал на пострадавшую и изнасиловал ее. Были ли они знакомы ранее, не сообщается.

После инцидента школьница рассказала о ситуации родителям, они обратились в МВД. Суд приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы, их он проведет в колонии особого режима.

Ранее в Татарстане сварщик почти неделю растлевал ребенка у себя дома.

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