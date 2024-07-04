Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы

Yle: у границ Финляндии скапливаются мигранты, власти страны обвиняют в этом РФ

close
100%
Global Look Press

В Пограничной службе Финляндии сообщили, что у границ страны скапливаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции». Об этом пишет портал Yle.

В публикации говорится, что ведомство проанализировало ситуацию на границе и их оценка была соотнесена с заявлением президента Александера Стубба, который уверен, что Россия переправила мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

«Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — сказал он.

Также глава государства уточнил, что, согласно разведданным, у мигрантов есть возможность попасть на границу Финляндии и России около Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

До этого более 200 ученых из университетов Финляндии выступили против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет США доступ к своим военным объектам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами