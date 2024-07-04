В Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы

В Пограничной службе Финляндии сообщили, что у границ страны скапливаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции». Об этом пишет портал Yle.

В публикации говорится, что ведомство проанализировало ситуацию на границе и их оценка была соотнесена с заявлением президента Александера Стубба, который уверен, что Россия переправила мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

«Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — сказал он.

Также глава государства уточнил, что, согласно разведданным, у мигрантов есть возможность попасть на границу Финляндии и России около Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

До этого более 200 ученых из университетов Финляндии выступили против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет США доступ к своим военным объектам.