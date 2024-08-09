Самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за кошки на взлетно-посадочной полосе

В калининградском аэропорту самолет отправили на второй круг из-за кошки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на собственный источник.

Нештатная ситуация произошла в Храброво в начале августа. Как рассказал очевидец, находившийся в тот момент в аэропорту, самолет, который выполнял рейс из Кирова в Калининград, уже начал снижение, но внезапно на летном поле появилась кошка.

Диспетчер оповестил об этом пилотов, из-за чего воздушное судно вынужденно ушло на второй круг. В пресс-службе аэропорта подтвердили факт инцидента, но заявили, что рейс развернули из-за автомобиля аэродромной службы, который выехал на посадочную полосу вслед за животным.

Что случилось с кошкой после описанных событий, не сообщается.

Ранее в российском аэропорту вылет самолета задержали из-за истерики пассажирки.