«Это наша вина»: хозяйка – о пропаже ибизана Блюма, которого ищут в Ленобласти

Анастасия Бодрова, хозяйка пропавшей ивисской борзой по кличке Блюм, не хочет привлекать к ответственности охранника, который мог высадить собаку из электрички в Ленинградской области. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Я не хочу добиваться никакого наказания. Мне сейчас не до этого, я хочу все свои силы бросить только на поиск. Мне главное, чтобы собака вернулась целая и невредимая. Хотелось бы, чтобы как-то ответственнее относились к таким случаям, чтобы не выбрасывали животных, собак, котов. Видно же, что это домашние, с ошейником. Мне кажется, это негуманно – взять и выбросить его из поезда, видя, что он сел на другой станции. Я считаю, это плохой поступок – выбросить из поезда животное. Если нашли потерянное животное сотрудники, я так понимаю, они должны его передать в специальную службу. Но моя главная задача сейчас – это только найти пса, кого-то наказывать у меня сейчас просто нет сил и времени. Тем более, во всей случившейся ситуации, конечно же, виновата только я», – сказала она.

Анастасия отметила, что семимесячный Блюм и ранее убегал с дачного участка, но всегда возвращался домой. По ее словам, в последний раз пса видели на вокзале на той же станции, где его высадили из вагона.

«Он убежал у нас с дачного участка, который находится недалеко от вокзала. У нас две собаки, еще есть европейская овчарка, она у нас не убегает вообще. Они все время вместе держатся. Блюм уже выходил за территорию, но возвращался. Мы гуляли с ним за территорией на даче. В силу того, что он еще щенок, ему семь месяцев, молодой, любопытный, он за территорию [убежал]. Все так быстро получилось и, я понимаю, что это наша вина. Винить особо здесь некого. Хотелось бы его скорее найти. По информации, его видели вчера в 12:40 дня, на вокзале на том же месте, где его, грубо говоря, высадили. Я так понимаю, что он туда возвращается. Мы дежурим постоянно. Мы практически сразу обратились в сообщество волонтеров «Юки», они очень нам сильно помогают: ищут людей, распространяют информацию. Все помогает, людей очень много. Даже, если честно, не ожидала такой отзывчивости. Коммунальщики срывают объявления, но не везде. Нас это не останавливает. Мы клеим, клеим, клеим», – пояснила она.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 1 апреля щенок ивисской борзой (ибизана) по кличке Блюм выбежал с участка хозяев в Красном Бору в сторону железнодорожной станции и зашел в один из вагонов поезда «Ласточка», направлявшегося в Санкт-Петербург. Один из пассажиров увидел собаку и попытался выгнать ее из вагона, чтобы она вернулась домой, но не успел. Пес остался в электричке, охранник ссадил породистого пса на другой станции.

В пресс-службе РЖД изданию «Подъем» заявили, что сотрудники не выгоняли собаку, животное самостоятельно выбежало из вагона на станции Колпино.

Ранее в Финляндии собака в одиночку села на поезд ради встречи со своей хозяйкой.