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«Самый жуткий дом Англии» выставили на продажу

Daily Mail: самый жуткий дом Англии продают на аукционе
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Auction House East Anglia

«Самый жуткий дом Англии» выставили на продажу, пишет Daily Mail.

В Великобритании снова выставляют на продажу дом, который местные жители называют «самым жутким» в стране. Трехкомнатный особняк расположен в деревне Блофилд недалеко от Норвича в графстве Норфолк. Первая попытка продать его на аукционе 26 марта не увенчалась успехом — несмотря на начальную цену в £275 тысяч фунтов стерлингов, покупателей не нашлось. Теперь стоимость снижена до 250-275 тысяч фунтов, и в мае состоятся новые торги.

Дом действительно выглядит пугающе. Его фасад украшен тревожными граффити кроваво-красного цвета, окна заколочены досками. Внутри ситуация не лучше: грязные стены, облупившиеся обои, разбросанный по комнатам мусор и сломанная мебель. На фотографиях видно, что здание давно не ремонтировалось — ржавые радиаторы, испачканная мебель и толстый слой пыли на всех поверхностях. Энергоэффективность дома оценена на самый низкий уровень F, что говорит о полном отсутствии теплоизоляции.

Особняк пустует уже несколько лет. Участок площадью 0,26 акра зарос и выглядит заброшенным. В описании лота указано, что дом требует полной реконструкции и подойдет только покупателям, готовым вложить значительные средства в ремонт. При этом участок позволяет расширить постройку или полностью перепланировать пространство при наличии соответствующих разрешений.

Ранее китаянка рассказала, что живет в туалете на работе, чтобы не тратить деньги на аренду квартиры.

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