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Китаянка живет в туалете на работе, чтобы экономить на аренде

В Китае 18-летняя девушка поселилась в туалете на работе ради экономии
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redart14/Shutterstock/FOTODOM

Китаянка живет в туалете на своей работе ради экономии на аренде жилья, передает STNN.

Девушка по имени Ян живет в провинции Хунань и работает продавцом в мебельном магазине с зарплатой 2700 юаней (около 31 тыс. рублей) в месяц. 18-летняя китаянка могла бы снимать квартиру за 800 юаней, но решила не тратить значительную часть от зарплаты на полноценное жилье. Чтобы сэкономить, она договорилась с женой владельца компании и платит всего 50 юаней (560 рублей) в месяц за ночлег в служебном туалете.

Ян спит на раскладушке и даже готовит там еду, а утром тщательно убирается, чтобы не создавать неудобств для коллег и гостей. В соцсетях подвергли сомнению рассказ девушки о ее быте, но китаянка заявила, что целенаправленно экономит, чтобы в будущем приобрести дом и машину. Она не собирается снимать отдельное жилье, пока работает в этой компании.

Ранее во Франции квартиросъемщик засудил арендодателя за «слишком высокую» арендную плату.

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