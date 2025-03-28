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Бригадира лесорубов придавило спиленным деревом в Ленобласти, он не выжил

ЛенТВ24: в Ленобласти бригадира лесорубов придавило деревом, он не выжил
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Александр Кондратюк/РИА Новости

В Ленинградской области спиленное дерево упало на 38-летнего бригадира рабочих-лесорубов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ЛенТВ24.

Инцидент произошел 27 марта в лесном массиве, расположенном в трех километрах от поселка Калдожицы во Волосовском районе. Там шли работы по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи — рабочие расширяли просеку по договору с индивидуальным предпринимателем.

В какой-то момент спиленное дерево придавило бригадира из Ростова-на-Дону. Прибывшая на место бригада скорой помощи уже ничем не смогла помочь мужчине.

До этого в Петербурге водителя-мигранта придавило ковшом экскаватора во время ремонта. Инцидент произошел на территории строительной площадки станции метро «Путиловская» по проспекту Стачек.

Ранее в Новосибирске мужчину раздавило автомобилем во время ремонта.

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