Бригадира лесорубов придавило спиленным деревом в Ленобласти, он не выжил

В Ленинградской области спиленное дерево упало на 38-летнего бригадира рабочих-лесорубов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ЛенТВ24.
Инцидент произошел 27 марта в лесном массиве, расположенном в трех километрах от поселка Калдожицы во Волосовском районе. Там шли работы по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи — рабочие расширяли просеку по договору с индивидуальным предпринимателем.
В какой-то момент спиленное дерево придавило бригадира из Ростова-на-Дону. Прибывшая на место бригада скорой помощи уже ничем не смогла помочь мужчине.
До этого в Петербурге водителя-мигранта придавило ковшом экскаватора во время ремонта. Инцидент произошел на территории строительной площадки станции метро «Путиловская» по проспекту Стачек.
Ранее в Новосибирске мужчину раздавило автомобилем во время ремонта.