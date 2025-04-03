Россиянам рассказали, в какое время лучше употреблять кефир

Пользу кефира на ночь никто не опроверг, однако лучше всего употреблять напиток не непосредственно перед сном, а за полтора часа до него. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Также он посоветовал пить кефир в умеренных количествах. Кроме того, по его словам, с осторожностью следует употреблять молочный продукт людям, страдающим изжогой.

«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу», — сказал Бобровский.

Ферментированные продукты сопровождают нас повсеместно. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи, натто — все они проходят процесс ферментации, благодаря которому приобретают особые свойства. О том, в чем их польза для здоровья, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

Ранее врач назвала напитки, которые помогут снять стресс и тревожность.