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Коту-нелегалу, прибывшему морем из Стамбула в Новороссийск, грозит депортация

Турецкого кота, которого нашли на российском судне, могут депортировать на родину
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Telegram-канал Краснодар | Телетайп

Турецкого кота, который морем добрался из Стамбула в Новороссийск, не пускают на берег. В транспортной компании Fesco рассказали, что по закону животное могут депортировать на родину.

Экипаж российского судна услышал мяуканье на борту во время обратного рейса. Моряки отыскали источник звука в одном из контейнеров. Каким-то образом турецкий кот попал внутрь, но не смог выбраться наружу из-за слишком узкой щели. Через нее моряки стали кормить и поить животное, которое назвали Бураком.

В порту Новороссийска кота-нелегала освободили, но из-за таможенных правил оставили на судне. Теперь ему грозит принудительная депортация. Сейчас Бурак находится под заботливым присмотром и ждет разрешения ситуации.

Ране кошке, которая в одиночку добралась поездом до Лондона, подарили пожизненный проездной.

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