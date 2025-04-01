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Украинцам посоветовали отказаться от жалости к ветеранам ВСУ

В патронатной службе ВСУ призвали перестать жалеть ветеранов боевых действий
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Гражданам Украины стоит перестать жалеть ветеранов боевых действий, принимавших участие в вооруженном конфликте с РФ. Об этом заявила командир патронатной службы «Ангелы» в составе третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елена Толкачева, пишет «РБК-Украина».

Она выразила уверенность, что военнослужащие не нуждаются в жалости со стороны мирных граждан. По мнению Толкачевой, вместо этого люди должны проявлять к ним уважение и благодарность.

«Украинцам нужно научиться не только поддерживать военных, но и воспринимать их как сильных и ценных членов общества», — подчеркнула командир «Ангелов».

30 марта ветеран ВСУ напал на жительницу украинской столицы за то, что она слушала музыку на русском языке.

Как писало издание «Страна.ua», девушка вместе с подругами жарила шашлыки в одной из зон отдыха в Киеве. При этом компания слушала песни российского исполнителя Валерия Меладзе и группы «Руки Вверх!». В какой-то момент к ним подошел некий мужчина и схватил одну из женщин за волосы, после чего начал ее толкать. В правоохранительных органах подтвердили, что зачинщиком конфликта стал бывший военнослужащий.

Ранее журналисты сообщили о беспокойстве чешских властей из-за возможного притока в страну ветеранов ВСУ.

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