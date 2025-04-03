Мэр города в США подал в отставку, отправив по ошибке интимное видео городскому прокурору

APNews: в США мэр города отправил интимное видео прокурору и подал в отставку

Мэр города в США подал в отставку после того, как по ошибке отправил непристойное видео городскому прокурору, пишет AP News.

Том Росс, мэр города Майнот, Северная Дакота, подал в отставку после расследования инцидента с рассылкой непристойного видео городскому прокурору. Скандал стал достоянием общественности, когда был опубликован отчет о служебном расследовании.

Согласно документам, Росс по ошибке отправил видео интимного характера городскому прокурору Стефани Сталхейм. Это произошло вскоре после их телефонного разговора. Росс попросил женщину удалить видео и не просматривать его, объяснив, что записал его для своей партнерши и отправил не тому адресату.

В итоге Сталхейм потребовала от мэра публичных извинений и рассмотрения вопроса о его отставке. Расследование подтвердило, что действия Росса создали для нее «оскорбительную рабочую среду».

В своем заявлении экс-мэр взял на себя полную ответственность за произошедшее, подчеркнув уважение к прокурору. Теперь Росс планирует сосредоточиться на семье и личной жизни.

Ранее новозеландский министр ушел с поста после того, как положил руку на плечо подчиненному.