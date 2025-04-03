Россиянин, предположительно погибший при землетрясении в Мьянме, может быть жив

Под завалами разрушенного 11-этажного дома Mandalay Sky Villa в Мьянме, где проживали иностранные преподаватели, было обнаружено тело мужчины с паспортом на имя российского учителя математики Майка Казанцева. Однако родственники опровергли информацию о его гибели, сообщает ИА «Регнум».

Сестра мужчины заявила, что официально он числится пропавшим без вести, а найденное тело, вероятно, принадлежит другому человеку.

«Тело сильно изуродовано. Друзья брата в Мьянме считают, что это вряд ли он. Мы подали запрос на проведение ДНК-теста», — пояснила она.

В СМИ ошибочно указали возраст Майка — на самом деле ему 45 лет, а не 32. Его настоящее имя — не Михаил, а другое, сложное для произношения, поэтому он использовал псевдоним. Майк жил в Мьянме много лет, а не два года, как ранее сообщалось.

3 апреля Telegram-канал SHOT писал, что в Мьянме при землетрясении погиб учитель математики. Его тело вытащили из-под завалов дома в Мандалае, где жили другие иностранные преподаватели.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. По данным китайского агентства «Синьхуа», в результате природного катаклизма погибли 3085 человек. Пострадали 4715 человек, 341 — пропал без вести.

Ранее Таиланд охватили афтершоки после землетрясения в Мьянме.