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Таиланд охватили афтершоки после землетрясения в Мьянме

В Таиланде произошло 288 афтершоков после землетрясения в Мьянме
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Chalinee Thirasupa/Reuters

Сейсмологи зарегистрировали 288 афтершоков в Таиланде с 28 марта, сообщает Метеорологический департамент страны. По данным ведомства, подземные толчки стали следствием разрушительного землетрясения в Мьянме, но не представляют угрозы для Таиланда.

Из общего числа толчков 131 раз фиксировалась магнитуда от 3,0 до 3,9, 58 раз — от 4,0 до 4,9, 10 раз — от 5,0 до 5,9. Магнитуда остальных афтершоков была менее 3,0.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, максимальная магнитуда которых достигала 7,7. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В результате в Мьянме были повреждены здания, пострадали люди, обрушился мост через реку Иравади и частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке из-за подземных толчков раскачивались небоскребы, вода выплескивалась из бассейнов на крышах. В одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

В Таиланде арестовали мужчину за фейк о беременной жене под завалами здания.

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