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Стала известна личность погибшего при землетрясении в Мьянме россиянина

SHOT: погибший при землетрясении в Мьянме россиянин был учителем математики
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Reuters

В Мьянме при землетрясении погиб учитель математики. Его тело вытащили из-под завалов дома в Мандалае, где жили другие иностранные преподаватели, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, речь идет о Михаиле Казанцеве (в Мьянме его называли Майком). Он жил в доме Mandalay Sky Villa и вел уроки в частной средней школе HCIS.

Вместе с ним, сообщает SHOT, без вести пропало четверо других иностранных педагогов — трое из Южно-Африканской республики, еще один — гражданин Филиппин. Как выяснилось, учебное заведение регулярно набирало в штат педагогов из других стран.

О том, что в Мьянме нашли тело погибшего при землетрясении гражданина России, стало известно 25 марта. Сообщалось, что фрагменты тела отправят в Москву для генетической экспертизы.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. По данным китайского агентства «Синьхуа», в результате природного катаклизма погибли 3085 человек. Пострадали 4715 человек, 341 — пропал без вести.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.

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Землетрясение в Мьянме
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