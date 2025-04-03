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Около 300 человек отравились донер-кебабом в Турции, двое в критическом состоянии

В Турции сотни человек отравились донер-кебабом, двое в критическом состоянии
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Shutterstock

В Турции около 300 человек отравились донер-кебабом, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщает Haber Turk.

Инцидент произошел в районе Керфез города Коджаэли. Люди стали обращаться в больницу с жалобами на тошноту и рвоту после употребления в пищу донер-кебаба, приобретенного в магазине на улице Ататюрка.

В результате медицинская помощь потребовалась нескольким сотням человек. При этом двое из них остаются в критическом состоянии.

Торговая точка, где, предварительно, отравились люди, была опечатана и временно закрыта. Сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства провели проверку предприятия и взяли образцы продукции. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на юге Москвы приостановили работу хостела после отравления 70 постояльцев.

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